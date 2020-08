Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de la Serviciul Omoruri il audiaza, vineri, pe Richard Emanuel Gheorghe – cel care l-a ucis pe liderul Clanului Duduianu, Emi Pian – dupa ce principalul suspect a trecut printr-o operatie la Spitalul Elias din Capitala, iar acum este capabil din punct de vedere medical sa raspunda intrebarilor…

- Despre interlopul Ciprian Napy, cel care l-a ucis pe liderul clanului Duduianu, s-a spus ca ar fi la poliție, acolo unde da declarații. In realitate, acesta este internat la un Spitalul din Capitala, iar starea sa este una precara. Impact.ro va prezinta informații in exclusivitate. S-a aflat unde este…

- Dragos Turcitu (43 de ani), fostul director al Serviciului Judetean de Paza Olt, a murit sambata, 1 august, la doar cateva ore de la externare. Barbatul fusese internat si tratat de COVID-19. Dragos Turcitu a fost internat la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, din data de 22 iulie 2020, unitate…

- Liderul USR, Dan Barna, spune, despre negocierile cu PNL pentru candidaturi comune la locale în București, ca le-a transmis liberalilor ca este exclus ca USR-PLUS sa îi susțina pe candidații propuși la sectoarele 2 și 5, Dan Cristian Popescu și Dan Croitoru, afirmând ca urmatoarele…

- Liderii PNL, in frunte cu Ludovic Orban, ar vrea organizarea alegerilor in septembrie, eventual in doua zile, insa inrautatirea situatiei din cauza pandemiei i-a facut sa ia in calcul amanarea localelor, sustin surse politice pentru „Adevarul”. Si baronii PSD ar vrea alegeri amanate, dar Ciolacu nu…

- NECAZ… “Vulpita” a revenit la “Acces Direct”, cu lacrimi si suspine, dupa ce a inteles foarte repede ca traiul in saracia Blagestiului nu se compara cu fasoanele din Bucuresti! Adevarul este ca, spun oamenii din sat, “Vulpita” s-ar fi reintors in capitala, din cauza problemelor facute in localitatea…

- In anul 399 i.e.n., un tribunal grec l-a judecat pe filosoful Socrate pentru crime impotriva statului. La 70 de ani, a fost gasit vinovat de introducerea unor noi zei și coruperea tinerilor. A fost forțat sa bea otrava. Orașul care l-a condamnat la moarte nu era un regim totalitar, era o democrație;…