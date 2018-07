Stiri pe aceeasi tema

- Razboi intre cei mai cunoscuți interlopi din Iași. Unul dintre membrii clanului Corduneanu s-a filmat in timp ce amenința cu moartea un rival din grupul Tanase. Conflictul dintre cele doua clanuri este unul mai vechi. Situatia a degenerat in cursul acestei dimineti, cand vila interlopului…

- Este de asteptat ca recenta modificare a Legii societatilor nr. 31/1990 si a Legii contabilitatii nr. 82/1991 sa fie bine primita de mediul de afaceri pentru ca rezolva doua probleme cu care societatile si asociatii (actionarii) lor se confruntau frecvent - (im) posibilitatea de a distribui dividende…

- Un software AI conceput pentru a analiza politicile de confidențialitate a descoperit potențiale probleme privind conformarea la GDPR a Amazon și Facebook. Programul a fost creat de oamenii de știința de la Institutul UE.

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, spune ca asa-zisa sesiune extraordinara a Parlamentului este ”o perdea de fum”, iar Guvernul Dancila rezolva toate problemele personale ale lui Liviu Dragnea prin ordonante de urgenta. Ponta precizeaza ca va participa la sedinta de vot final de la Camera Deputatilor…

- Paul Surugiu, pe numele de scena Fuego, a acordat un interviu celor de la Antena Stars, unde a vorbit despre incercarile grele din viata sa. Solistul a marturisit ca parintele sau a murit in urma unui infarct. O noua drama loveste folclorul romanesc. Mesaj emotionant postat de Fuego pe Facebook:…

- CHIȘINAU, 14 iun — Sputnik. Din aprilie 2015, când a fost pus în aplicare standardul „SM 122:2014 — Vehicule rutiere, placi de înmatriculare pentru autovehicule și remorci", Direcția identificare și înmatriculare a mijloacelor de transport a eliberat…

- Serviciul de chat detinut de Facebook, WhatsApp, a intampinat probleme serioase in aceasta dimineata. Aplicatia a picat in mai multe regiuni din Europa, cu preponderenta in partea Centrala si de Vest. Nici Romania nu este scutita de probleme, mai multi utilizatori raportand probleme la deschiderea platformei.

- Procesul in care avocatul Adelin Vlai a fost condamnat pentru conducere sub influenta alcoolului a ajuns la final. Cel putin, in prima instanta. Dupa numai doua infatisari si dupa ce Vlai si-a recunoscut fapta, semnand in acest sens un acord de recunoastere a vinovatiei, Curtea de Apel Timisoara a anuntat…