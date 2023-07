Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Buzau a uimit cu atitudinea pe care a avut-o in momentul in care a vazut ca in curtea sa a intrat un urs. Aceasta a filmat intreg momentul, iar imaginile au starnit numeroase reacții in mediul online

- In loc de hainele comandate a primit bidoane goale și imbracaminte uzata - este pațania unei femei din Alba. Comanda, in valoare de 620 de lei, a fost plasata pe internet, iar coletul a ajuns la clienta prin curier. Vanzatorul, un tanar de 29 de ani din Giurgiu, este cercetat acum pentru inșelaciune,…

- La data de 30 mai 2023, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Orașului Abrud au identificat un tanar de 29 de ani, din municipiul Giurgiu, ca persoana banuita de savarșirea unei infracțiuni de inșelaciune, fapta sesizata poliție la data de 11 aprilie 2023 de catre o femeie din Abrud.…

- Prezența aricilor in gradinile cu legume este un semnal cat se poate de clar ca acel mediu este unul curat, nepoluat, necontaminat. O spun specialiștii Stațiunii de Cercetare pentru Legumicultura (SCDL) Buzau. Mai mult, aceste viețuitoare, dar și altele, ajuta la insanatoșirea plantațiilor.

- O femeie in varsta de 51 de ani a fost preluata de SMURD si transportata la spital in urma unui accident rutier ce s-a produs, in aceasta dimineata, pe strada Principala din localitatea Crevedia Mare, judetul Giurgiu, in care au fost implicate doua autoturisme, potrivit Agerpres."ISU Giurgiu a fost…

- Un barbat din Sapoveni a gasit un proiectil neexplodat in gradina. Au intervenit pompierii In timp ce desfașura lucrari agricole pe un teren din localitatea Sapoveni, un barbat a observat un obiect ce parea a fi un proiectil. Acesta a sunat la 112 și a solicitat sprijinul pirotehnicienilor din cadrul…

- Varza, salatele și pepenii sai inunda supermarketurile europene iarna și vara. Dar pentru Juan Francisco Abellaneda, un fermier din sud-estul arid al Spaniei, care a fost irigat ani de zile cu apa deviata din raul Tagus, totul este pe cale sa se schimbe. Din cauza secetelor recurente și a necesitaților…

- Poate putini stiu ca maceratul din conuri de conifere poate fi de un real folos in gradina noastra de legume, in special pentru cultura de tomate. Este un tratament natural prin care vom tine o buna parte din daunatori, dar si din boli, departe de plante. Iata cum trebuie sa-l preparam: Avem nevoie…