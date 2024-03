Un proiect privind examinarea cauzelor de corupție, supus consultărilor publice Proiectul de lege prin care se propune examinarea cauzelor de corupție de catre o instanța de judecata specializata a fost supus consultarilor publice, noteaza Noi.md. In urma discuțiilor, s-a convenit asupra crearii unui grup de lucru care va definitiva aspectele tehnice și va pregati proiectul de lege pentru adoptarea in plenul Parlamentului. {{730147}}Proiectul de lege cu privire la siste Citeste articolul mai departe pe noi.md…

