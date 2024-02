Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii și Protecției Sociale lanseaza Programul de Granturi mici in domeniul imbatrinirii active, ediția 2024, care este dedicat sustinerii si promovarii imbatrinirii active in Republica Moldova. La concurs pot participa organizatiile necomerciale din Republica Moldova, care implementeaza…

- In perioada 29-31 ianuarie 2024, la Chișinau, se desfașoara consultarile moldo-canadiene pe marginea oportunitații incheierii Acordului in domeniul securitații sociale intre Republica Moldova și Canada. Delegația moldoveneasca este reprezentata de catre experți ai Ministerului Muncii și Protecției Sociale,…

- Parinții cu copii mici nu vor mai fi nevoiți sa depuna cereri pentru a beneficia de prestații sociale. Din acest an, indemnizațiile pentru copii vor fi stabilite din oficiu de catre Casa Naționala de Asigurari Sociale. Ministerul Muncii și Protecției Sociale menționeaza ca mai multe prestații vor fi…

- Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale a anunțat, inca de duminica dimineața, ca a inceput tiparirea cupoanelor de pensii cu majorarea de 13, 8 %. „Se intampla chiar acum! Cupoanele de pensie cu majorarea de 13,8% se tiparesc incepand din aceasta dimineața. Colegii din Casa Naționala de Pensii sunt…

- Casa Nationala de Asigurari Sociale informeaza ca a fost executata finantarea compensatiilor la energie sub forma de plata monetara pentru luna noiembrie anul 2023. Valoarea finantarii a constituit 207,1 milioane lei. Finantarea compensatiilor a fost asigurata pentru beneficiarii, conform listelor prezentate…

- Șefa statului a participat marți la un eveniment dedicat oamenilor care sunt alaturi de copiii aflați in dificultate - asistenți parentali, asistenți personali, asistenți sociali. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF).…

- Pe platforma compensatii.gov.md au fost depuse 739 397 de cereri au fost depuse iana in prezent, anunța Ministerul Muncii și Protecției Sociale. In primele zile ale lunii decembrie, cetațenii care s-au inregistrat pina pe 25 noiembrie vor afla gradul lor de vulnerabilitate in cabinetul personal de pe…

- Cuantumul indemnizației unice la nașterea copilului ar putea fi majorat de la 10.932 lei la 20.000 lei. Ministerul Muncii și Protecției Sociale a anunțat inițierea procesului de elaborare a proiectului hotaririi Guvernului pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul cu privire la modul de stabilire…