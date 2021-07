Stiri pe aceeasi tema

- Inalti responsabili politici polonezi au fost vizati recent de un atac cibernetic "de mare anvergura" lansat de pe teritoriul Rusiei, a declarat vineri Jaroslaw Kaczynski, liderul partidului conservator Lege si Justitie (PiS) aflat la putere in Polonia, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Analizele…

- Inalti responsabili politici polonezi au fost vizati recent de un atac cibernetic "de mare anvergura" lansat de pe teritoriul Rusiei, a declarat vineri Jaroslaw Kaczynski, liderul partidului conservator Lege si Justitie (PiS) aflat la putere in Polonia, informeaza AFP. "Analizele serviciilor noastre…

- Economie Puține locuri de munca prin rețeaua EURES, in aceasta perioada iunie 7, 2021 12:49 Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, in aceasta perioada, prin intermediul retelei EURES Romania, 109 locuri de munca vacante, in domenii de activitate ca agricultura, servicii, hotel-restaurant.…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki a declarat luni ca autoritatile de la Varsovia nu vor inchide mina de carbune de la Turow, situata in apropiere de Cehia, in ciuda deciziei Curtii de Justitie a Uniunii Europene, potrivit careia Polonia trebuie sa opreasca exploatarea minei de carbune de la Turow,…

- Polonia trebuie sa puna capat "imediat" exploatarii unei mine de carbune situate in apropiere de Republica Ceha si ale carei efecte nocive asupra mediului au fost denuntate de Praga, a ordonat vineri Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), transmit AFP si dpa. Ordinul CJUE vine in raspuns…

- ​Alianța de stânga Lewica din parlamentul de la Varșovia l-a interpelat pe șeful poliției poloneze sa raspunda de ce un nou manual pentru ofițerii de poliție listeaza transgenderismul și comunitatea LGBT drept „patologii sociale”, relateaza Euractiv.„Pe lânga patologii…

- Polita RCA este obligatorie atata timp cat autoturisimul n-a fost radiata din circulatie, chiar daca este nefunctional, a decis Curtea de Justitie a UE.Recenta decizie o completeaza pe cea din 2018, care stabileste ca proprietarii masinilor inmatriculate și functionale sunt obligati sa aiba RCA chiar…