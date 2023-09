Stiri pe aceeasi tema

- Liceul Teoretic „Pavel Dan” se pregatește sa fie gazda unui nou proiect Erasmus+ care reunește elevi și cadre didactice din Romania, Grecia, Spania și Italia. Intre timp, liceeni, coordonația de doamnele profesoare Olga Peczi și Raluca Petran, dar și de doamna inspector școlar Daniela Giurgiu, s-au…

- Articolul RER SUD, partener cu Let’s Do It, Romania și autoritațile locale in cadrul acțiunilor de ecologizare din Buzau și Ramnicu Sarat se poate citi integral pe Stiri de Buzau . • RER SUD, alaturi de Let’s Do It, Romania și autoritațile locale, partener la acțiunile de ecologizare din zonele vulnerabile…

- Directorul DRDP Buzau, Sorin Robu, a semnat astazi contractul pentru implementarea proiectului prin care, pentru prima data in Romania se vor monta, pe DN 2 E85, intre Buzau și Ramnicu Sarat, trei parapete mediane cu sistem de deschidere in caz de urgența. In cautarea de noi soluții prin care sa se…

- S-a incheiat prima mobilitate cu elevii in cadrul proiectului Erasmus+ KA210 „NO TO BULLYING” derulat la Școala Gimnaziala „Profesor Grozea Nicu” din Rastoaca. Proiectul a fost aprobat la runda de selectie martie 2022 si se va incheia la data de 31.03.2024. Mobilitatea cu elevii a fost organizata la…

- Consiliul Județean (CJ) Botoșani, in subordinea caruia se afla Spitalul Județean, a publicat, marți, pe Facebook o reacție in care inșira achizițiile de la maternitate și critica medicii. Postarea vine la patru zile dupa decesul Alexandrei Ivanov, tanara gravida care a decedat in maternitatea din nordul…

- Ajungem MARI, cel mai mare program educațional pentru copiii instituționalizați din Romania, incepe o noua campanie de recrutare de voluntari care sa vina in sprijinul celor 60 de copii din Buzau și Ramnicu Sarat. Copiii au nevoie de 40 oameni buni care sa le devina prieteni, modele, pe care sa se bazeze…

- Eurodeputatul Eugen Tomac a declarat ca Romania nu are perspective realiste sa adere la Spațiul Schengen in acest an. Acesta a subliniat ca blocajul generat de Austria nu ne ofera perspective foarte serioase in 2023. nu are perspective realiste sa adere la Spațiul Schengen in acest an, a declarat la…

- De-a lungul timpului mai mulți jucatori cu meciuri in primele divizii din Italia, Spania sau Anglia au ajuns pe final de cariera in Romania. Ultimul dintre aceștia a semnat marți cu FC Buzau, dupa sezoane petrecute in Serie A.