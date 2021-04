Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca doreste infiintarea unui cabinet de psihopedagogie in fiecare unitate de invatamant, precizand ca ar fi nevoie de doua, trei mii de astfel de consilieri. “Intentionam sa promovam o OUG prin care sa permitem infiintarea unui cabinet de psihopedagogie,…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a spus ca anul școlar 2022-2023 ar putea sa inceapa mai devreme. Modificarea ar fi necesara pentru ca „Romania are anul școlar cu o durata mai scurta decat in multe alte state europene”. Ministrul Educației, Sorin Campeanu, a declarat ca anul școlar 2022-2023 „ar…

- 8 din 10 tineri spun ca absolvirea școlii nu e de ajuns ca sa iși gaseasca un loc de munca In plina pandemie, tinerilor le este tot mai greu sa iși gaseasca un loc de munca. Transformarile semnificative prin care trece economia, scaderea cererii in piața HR și lipsa unei perspective afecteaza puternic…

- La deschiderea școlilor, guvernul Cițu acționeaza total opus fața de multe dintre țarile europene care au testat in masa cadrele didactice INAINTE de deschiderea școlii.La finalul anului trecut și mai ales in ianuarie 2021 in toata Europa miniștrii Sanatații au organizat testarea pe scara larga a profesorilor…

- Un tabel cu rata de incidența pentru toate localitațile din Romania a fost publicat vineri la pranz, de Ministerul Educației. Tabelul prezinta rata de incidența valabila pentru vineri, 5 februarie și scenariul in care se incadreaza acea localitate, din punct de vedere al desfașurarii activitaților școlare,…

- Scenariul in care se incadreaza localitațile ptr inceperea școlii-pe edu.ro Foto: arhiva gov.ro. Ministerul Educatiei a publicat pe edu.ro lista cu fiecare localitate din judet în parte si scenariul în care se încadreaza, pentru ca elevii, profesorii si parintii sa stie modul…

- Elevii din liceele cu profil tehnologic din țara au oportunitatea de a-și descoperi potențialul și de a fi ghidați catre o cariera in domeniul tehnic. Organizația neguvernamentala Școala de Valori susține elevii din invațamantul tehnologic și da startul inscrierilor in “Academia de Cariere Tehnice”,…