Stiri pe aceeasi tema

- Un profesor de la Facultatea de Educatie Fizica si Sport a Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi prezinta intr-o lucrare stiintifica ipoteza medicala conform careia exercitiile fizice practicate cu moderatie pot preveni formele grave ale infectiei cu COVID-19.Medicul si conferentiarul…

- Un profesor de la Facultatea de Educatie Fizica si Sport a Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi prezinta intr-o lucrare stiintifica ipoteza medicala conform careia exercitiile fizice practicate cu moderatie pot preveni formele grave ale infectiei cu COVID-19.

- Un profesor de la Facultatea de Educatie Fizica si Sport a Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi prezinta intr-o lucrare stiintifica ipoteza medicala conform careia exercitiile fizice practicate cu moderatie pot preveni formele grave ale infectiei cu COVID-19.

- Un profesor de la Facultatea de Educatie Fizica si Sport a Universitatii ‘Alexandru Ioan Cuza’ din Iasi prezinta intr-o lucrare stiintifica ipoteza medicala conform careia exercitiile fizice practicate cu moderatie pot preveni formele grave ale infectiei cu COVID-19. Medicul si conferentiarul universitar…

- La Universitatea ‘Alexandru Ioan Cuza’ (UAIC) din Iasi este inregistrata cea mai mare concurenta, de 10,71 candidati pe loc, la specializarea Kinetoterapie si motricitate speciala, din cadrul Facultatii de Educatie Fizica si Sport. Potrivit reprezentantilor UAIC, printre specializarile care au cea mai…

- Filmare de groaza cu un student care-și amenința cu moartea un profesor, de la Facultatea de Informatica a Universitații „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC), din Iași. In clip studentul apare cu un cuțit in mana și proferand amenințari groaznice. The post Un student nemulțumit de nota primita iși amenința…

- Un profesor de la Universitatea ‘Alexandru Ioan Cuza’ din Iasi, Silviu Gurlui, sustine ca fragmente de meteorit au cazut in localitatea Ipatele. Silviu Gurlui, conf. univ. dr. la Facultatea de Fizica din cadrul Universitatii ‘Alexandru Ioan Cuza’ din Iasi a declarat, duminica, presei ca la sud de municipiul…

- Silviu Gurlui, conf. univ. dr. la Facultatea de Fizica din cadrul Universitatii “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi a afirmat, duminica, ca a recuperat mai multe fragmente dintr-un meteorit, dupa ce la 40 de km sud de municipiul Iasi s-a resimtit un zgomot puternic, specific unei explozii mari, in urma caruia…