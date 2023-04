Un profesor debutant câștigă cât un îngrijitor de la Educație. Legea salarizării, în coadă de pește Anul școlar este pe cale sa se incheie mai devreme cu o luna, adica la sfarșitul lunii mai, daca profesorii vor declanșa greva generala, din cauza ca nu li se majoreaza salariile, așa cum li s-a promis. Dascalii sunt de-a dreptul revoltați, pentru ca s-a ajuns ca un profesor debutant, de exemplu, sa caștige cat un ingrijitor de la Ministerul Educației, iar la o vechime de 25 ani leafa este similara cu cea a unui șofer. Miercuri, profesorii au pichetat sediul Guvernului timp de o ora, nemultumiti de salarizarea din sistem, dar si de intentiile Executivului de a plafona cheltuielile de personal… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

