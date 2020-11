Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care au achizitionat Mini Cheesburgers din reteaua Carrefour sunt anuntate sa nu consume aceste produsele ci sa le distruga sau sa le aduca in magazinele de unde le-au cumparat, intrucat s-a detectat prezenta peste limite a contaminantului oxid de etilena in anumite loturi de seminte de…

