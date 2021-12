Stiri pe aceeasi tema

- Transferurile ilegale de deseuri au devenit mai profitabile decat traficul de droguri, iar transporturile de gunoaie si deseuri catre Romania vor creste extrem de mult in urmatoarea perioada, ceea ce ar putea transforma tara noastra intr-o uriasa lada de gunoi, a avertizat Teodor Nita, procuror specializat…

- Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta sprijiniti de lucratori din cadrul Inspectoratul de Politie Judetean Constanta ndash; Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au pus in executare, in data de 29 noiembrie, un numar de 4 mandate de perchezitie domiciliara…

- Dosarul primul de acest gen finalizat de magistratii din circumscriptia Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta a fost trimis spre solutionare Judecatoriei Tulcea. Decizia de vineri a Judecatoriei Tulcea poate fi contestata la Curtea de Apel Constanta. Primul dobrogean judecat pentru zadarnicirea…

- Garda de Coasta a descoperit in portul Contanța 18 tone de deșeuri, in mare parte componente ruginite ale unor utilaje agricole, incarcate in doua camioane sosite din Turcia. Marfa era destinata unei firme din Romania, dar Garda de Mediu nu a permis intrarea camioanelor in țara noastra, potrivit unui…

- Optsprezece tone de deseuri, constand in parti componente ruginite ale unor utilaje agricole importate de o firma din Romania, au fost descoperite de politistii de frontiera constanteni, sub coordonarea procurorilor, in doua autocamioane sosite din Turcia, a informat, miercuri, Garda de Coasta. Autocamioanele…

- In rechizitoriu, porocurorii arata ca Cyberbulling reprezinta, in fapt, hartuirea online cu ajutorul mijloacelor de transmitere la distanta, agresiunea avand loc prin distribuirea tinta, catre persoane cunoscute ale partii vatamate, de mesaje calomnioase. Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa…

- Aproape de finele lunii octombrie 2020, Constantin Conortos, procuror in cadrul DNA Constanta, a dispus trimiterea in judecata, alaturi de alte persoane, a fostilor pimari Radu Mazare si Decebal Fagadu. Magistratii de la Curtea de Apel Constanta au fost investiti sa solutioneze contestatiile formulate,…

- Judecatoria Mangalia a decis achitarea lui Constantin Florin Micu, fostul primar al localitatii Tuzla, acuzat de abuz in serviciu.Decizia Judecatoriei Mangalia a fost contestata la Curtea de Apel Constanta.Primul termen in apel a fost stabilit pentru data de 13 ianuarie 2021.Oficial privind achitareaIn…