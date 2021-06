Stiri pe aceeasi tema

- ​Primarul comunei prahovene Ciorani, Marin Voicu, si alte 16 persoane au fost retinuti în dosarul de frauda electorala în care procurorii au facut descinderi, inclusiv la Primaria Ciorani si la locuinta edilului. Primarul este acuzat de instigare la falsificarea documentelor si evidentelor…

- Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel (PCA) Ploiesti spun ca rezultatul alegerilor locale din septembrie 2020 a fost fraudat in comuna Ciorani prin falsificarea proceselor verbale de consemnare a rezultatelor voturilor pentru alegerea primarului, Consiliului Local, Consiliului Judetean…

