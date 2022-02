Stiri pe aceeasi tema

- Primarul localitatii argeșene Berevoești, Bogdan Proca, a avut nevoie, marți, de intervenția poliției dupa ce a fost agresat, fizic si verbal, de o femeie. Barbatul s-a ales cu cateva zgarieturi la o mana, iar primarul spune ca acest conflict pe care-l are cu agresoarea este unul mai vechi, noteaza…

- CONSTANTIN DAICOVICIU – Victima, o femeie de 32 de ani, din Constantin Daicoviciu, autorul, de 29 de ani, din Mehedinți. Cei doi sunt protagoniștii unei tragedii! In aceasta dimineața, in jurul orei 5.00, Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin a fost informat despre faptul ca, la sediul Poliției…

- Primarul orasului Mioveni, Ion Georgescu, a fost agresat fizic, vineri, 11 februarie, chiar in biroul sau din sediul Primariei. La sediul Politiei au fost audiati cei doi presupusi agresori, un membru al lumii interlope si un afacerist din Pitesti, potrivit news.ro . „In jurul orei 21:00, politistii…

- La data de 15 ianuarie a.c, in jurul orei 15.00, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ungheni au fost sesizați, prin SNUAU 112, de catre un barbat, cu privire la faptul ca o femeie ar fi fost impușcata cu o arma de vanatoare, in timp ce se afla in localitatea Sanpaul. Polițiștii s-au deplasat…