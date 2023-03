Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, vineri dimineata, la scoala nr. 30 ”Gheorghe Țițeica” din municipiul Constanta, pompierii intervenind cu mai multe autospeciale. Peste 700 de elevi si profesori au fost evacuați din cladire. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale de stingere la fața locului. ”S-au…

- Peste 60 de elevi, copii de gradinița și profesori au fost evacuați, luni dimineața, dintr-o școala din județul Timiș, de teama inundațiilor. Evacuarea școlii din comuna Rachita a fost dispusa in jurul orei 8.00, deoarece unitatea de invațamant se afla in apropierea raului Bega. „Prin Hotararea Comitetului…

- Este cel puțin a treia oara cand președintele Biden a cazut in timp ce incerca sa se imbarce la Air Force One, potrivit New york post. In martie 2021, Biden s-a impiedicat de doua ori inainte de a lovi puntea in timp ce incerca sa plece in Georgia. La acea vreme, secretarul de presa adjunct […] The…

- Elevii din Bucuresti intra in vacanta vineri, dupa finalizarea cursurilor, urmand sa se intoarca la scoala pe 27 februarie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Urmatoarea vacanta este programata in perioada 7 aprilie – 18 aprilie. Programele „Scoala altfel” si „Saptamana verde” se…

- Un adolescent in varsta de 17 ani a fost victima unui accident dramatic la o sala de fitness din Capitala, dupa ce un aparat de 200 de kilograme s-a prabușit peste el și l-a lovit in zona capului. Tanarul se afla la o sala pe care o frecventa de doua luni cand aparatul la care […] The post Un adolescent,…

- Un accident mortal a avut loc, joi, in Bihor, pe serpentine. Un barbat s-a rasturnat cu mașina, a cazut de la o inalțime de 15 metri, apoi a ramas blocat sub vehicul. Accidentul s-a petrecut pe o porțiune de drum cu serpentine din localitatea Ponoara. Intr-o curba la stanga, șoferul a pierdut controlul…

- Resturile unei rachete rusești au fost descoperite in aceasta dupa-amiaza pe teritoriul Republicii Moldova, la aproximativ 20 de kilometri de granița cu Romania. Ele au fost descoperite de o patrula a poliției de frontiera. Este vorba de a treia racheta care cade in Republica Moldova de la inceputul…

- Un baietel de 6 ani a fost arestat in SUA dupa ce si-a impuscat invatatoarea in sala de clasa. Femeia a fost ranita grav, potrivit poliției. Tragedia a avut loc vineri la scoala elementara Richneck din Newport News, statul Virginia. „Este vorba de un copil de 6 ani, in prezent se afla in custodie”,…