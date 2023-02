Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a produs la data de 3 februarie 2023 in Slovenia. Un autocar inmatriculat in Romania a fost implicat. Acesta transporta 32 de romani spre Italia. 3 romani au murit, iar alți 4 au fost transportați la spital de urgența, scrie europafm.ro. Ministerul Afacerilor Externe precizeaza…

- Lisa Loring, actrița care a interpretat-o pentru prima data pe Wednesday Addams in serialul original The Addams Family, a murit la varsta de 64 de ani. Actrița a suferit recent un accident vascular cerebral și a murit in cursul zilei de sambata (28 ianuarie). Vestea decesului ei a fost data de prietena…

- Preotul american Gerald Johnson spune ca a mers in Iad dupa ce a suferit un atac de cord și descrie lucrurile pe care le-a vazut intr-o serie de videoclipuri postate pe TikTok. Preotul din Michigan spune ca a vizitat Iadul dupa ce a suferit un atac de cord și adauga ca experiența i-a schimbat viața…

- Un nou caz din seria ”Furt de copii” a fost prezentat la Acces Direct. O mama pe nume Maria susține ca i-a fost furat copilul, al șaselea, dupa naștere. Femeia susține ca nici nu și-a vazut bebelușul și i s-a spus ca a murit, dar nu i-a fost dat trupul lui neinsuflețit. Dupa mai mulți ani, ar fi aflat…