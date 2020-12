Un preot este acuzat că a agresat şi tâlhărit un copil de şase ani Preotul din comuna prahoveana Filipestii de Targ este acuzat ca ar fi agresat fizic un copil de sase ani dupa ce acesta a aruncat cu o petarda pe strada. Omul bisericii le-ar fi urecheat copilul, iar apoi l-ar fi cautat și prin buzunare, susțin parinții acestuia, noteaza antena3.ro. Tatal copilului a povestit totul pe pagina sa de Facebook. Acesta a povestit ca totul s-a petrecut in Ajun. Baiatul a venit acasa cu ochii in lacrimi si cu semne vizibile ale agresuni in zona urechii. ”In urma cu cateva ore, fiul meu a fost agresat fizic de preotul B. Gabriel ( Filipestii de Targ,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

- Preotul din comuna prahoveana Filipestii de Targ este acuzat ca ar fi agresat fizic un copil de sase ani dupa ce acesta a aruncat cu o petarda pe strada. Parintii sustin ca omul bisericii le-a urecheat copilul, iar apoi l-a cautat prin buzunare.

