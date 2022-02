Stiri pe aceeasi tema

- Un preot catolic din Phoenix, Arizona, s-a scuzat și apoi a demisionat din funcția de paroh dupa ce s-a aflat ca a botezat incorect timp de doua decenii intregi. Toți copiii botezați, mulți adulți acum, trebuie rebotezați.

- Un preot din judetul Bacau a sfintit o curba in care au loc frecvent accidente rutiere. Anuntul a fost facut pe pagina de Facebook a Parohiei Bratila de Jos. "Astazi, 2 februarie, la INTAMPINAREA DOMNULUI, dupa savarsirea Sfintei Liturghii, am mers sa sfintim locul numit CURBA MORTII si am savarsit…

- Sorinel Puștiu se poate lauda cu ceva ce foarte puțina lume știe, și anume ca a botezat pana in aceste momente 97 de copii. Nu, nu este o gluma, caci artistul a declarat in exclusivitate pentru Antena Stars. Iata ce a povestit celebrul cantareț!

- Ar putea fi un nou motiv de tensiune in societate. Un preot le cere enoriașilor sa renunțe la un obicei vechi, prin care iși exprima aprecierea fața de o persoana decedata. Parintele Gheorghe Piț spune ca banii cheltuiți pe coroane mortuare sunt irosiți. „Luarea unei decizii in ce privește…

- Un preot a ajuns subiect de discuții pe rețele, dupa ce a fost surprins la volanul unui automobil de lux, pe o strada din capitala. Momentul a fost filmat de un internaut și publicat pe TikTok, relateaza SHOK .md.

- Calendar ortodox – Sfantul Prooroc Sofonie; Sf. Sfintit Mc. Teodor, Arhiepiscopul Alexandriei Calendar romano-catolic – Sfantul Francisc Xaveriu Calendar greco-catolic – Sfantul Sofoniu Source

- Primaria municipiului Radauți anunța ca au fost refacute marcajele rutiere de pe strada Bogdan Voda – zona doi voievozi, unde a fost creata o banda noua de circulație la dreapta. ”Va rugam sa nu blocați aceasta banda parcand mașinile pe ea, pentru ca banda este destinata traficului și nu staționarii”,…

- Eveniment mare in familia Olguței Berbec. Cantareața și-a botezat ieri cea de-a doua fiica, iar slujba religioasa a fost una foarte emoționanta. La botez au luat parte rudele, dar și cei mai apropiați prieteni.