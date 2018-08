Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie va construi primul sau port spatial comercial, in nordul Scotiei, pentru a profita de pozitia geografica strategica pe care o are, in apropiere de orbitele polare, potrivit Agentiei Spatiale Britanice, transmite Bloomberg, conform news.roOrbitele polare sunt orbitele satelitilor…

- Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a convocat, ieri, la ora 11.00, o ședința cu toți procurorii DNA, ca urmare a deciziei Curții Constituționale, care a dat unda verde revocarii sale din funcție.

- Gabriela Cristea și-a adus fetița la prima emisie "Te iubesc de nu te vezi!". Victoria i-a cucerit pe toți cei prezenți in platou, atunci cand a aparut. Gabriela Cristea a slabit 10 kilograme. Uite cu ce DIETA-MINUNE Vedeta a postat o imagine pe contul de socializare, alaturi de care…

- Alexandru Pelici, antrenorul sibienilor, crede ca Hermannstadt poate produce surpriza in finala Cupei cu U Craiova: "De fiecare data am plecat cu șansa a doua și de fiecare data ne-am calificat". Alexandru Pelici a reușit o performanța unica in Romania. ...

- Fostul antrenor al FCSB, Victor Piturca (62 de ani), a analizat sezonul in care echipa finatata de Gigi Becali a ratat din nou titlul. Fostul selectioner l-a compatimit pe Nicolae Dica, fostul sau elev, si a sustinut ca latifundiarul s-a implicat din nou peste masura la echipa. Piti…

- Pelicula „Une affaire de famille”, de Hirokazu Kore-eda, a fost recompensat cu trofeul Palme d\'Or, la gala de inchidere a Festivalului International de Film de la Cannes 2018. Regizorul japonez a reușit sa produca astfel o surpriza de proporții.

- Sorin Grindeanu arata ca Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) nu trebuie si nu mai doreste sa fie banca, ci vrea ca o mare parte din banii care vin in institutie sa se intoarca in industrie "in beneficiul utilizatorului roman"."Vreau sa spun cateva…

- Un barbat din Timiș a fost prins și reținut pentru 24 de ore, ieri, de polițiști dupa ce a furat o mașinina. Insa oamenii legii au descoperit ca acesta avea și alte probleme. In varsta de 39 de ani, inculpatul a intrat in atentia autoritatilor dupa ce a furat o masina o masina in noaptea […] Articolul…