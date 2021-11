Stiri pe aceeasi tema

- Un politist in varsta de 43 de ani a fost depistat ca a condus autoturismul personal in timp ce se afla sub influenta substantelor psihoactive, in cazul sau intocmindu-se un dosar penal, a informat, miercuri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Victor Tuhasu, potrivit…

- La data de 17 octombrie, in jurul orei 20.00, polițiștii Biroului Rutier Cluj-Napoca au oprit pentru efectuarea unui control autoturismul condus de un tanar de 25 de ani, din comuna Apahida, pe strada Traian Vuia, din municipiu. Testarea acestuia cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,93…

- Un echipaj de la Rutiera aflat azi-noapte pe DN 1, la Sinaia, a depistat in trafic un tanar din Dambovița care conducea aflandu-se sub influența substanțelor cu efect psihoactiv. "La data de 6 octombrie a.c., in jurul orei 00:20, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier, in timp ce desfașurau activitați…

- La data de 23 septembrie 2021, in jurul orei 03.00, polițiștii din Ocna Mureș au depistat pe un tanar de 15 ani, din Ocna Mureș, in timp ce conducea un autoturism pe strada Colonia peste Mureș, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de conducatorul auto, cercetarile…

- Un șofer de taxi a fost depistat de oamenii legii drogat in timpul orelor de munca. Potrivit informațiilor, mașina a fost observata, de angajații poliției, in dupa amiaza zilei de ieri, staționand pe o strada din municipiul Balți, iar langa automobil un cuplu.

- Barbat de 40 de ani, din Aiud, prins de catre polițiști la volanul unei mașini neinmatriculate. Autoturismul a fost radiat in anul 2018 Barbat de 40 de ani, din Aiud, prins de catre polițiști la volanul unei mașini neinmatriculate. Autoturismul a fost radiat in anul 2018 Un barbat de 40 de ani, din…

- Un polițist local din cadrul Serviciului Circulație Rutiera a fost depistat astazi, in timpul serviciului, avand o alcoolemie de 0,32 mg/l alcool pur in aerul expirat. Polițistul se afla in misiune și a fost depistat de un cetațean care și-a dat seama ca omul legii consumase alcool. Cetațeanul a sunat…

- Un politist de la Sectia 20 din Capitala a fost prins drogat, chiar inainte de a incepe serviciul. Barbatul se afla sub influența substanțelor interzise atunci cand a venit la munca, iar ulterior a fost retras din serviciu. Luna trecuta, un caz identic a fost inregistrat in judetul Prahova.