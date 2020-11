Stiri pe aceeasi tema

- Polițistul Ionuț Hanganu a decedat la doar 34 de ani, dupa ce s-a infectat cu SARS-CoV-2. Barbatul era șef al Biroului de Investigații Criminale din Poliția Transporturi Brașov și a murit, deși nu suferea de nicio boala.

- Poliția Județeana Brașov a anunțat, joi, decesul lui Ionuț Hanganu, care era șeful Biroului de Investigații Criminale de la Poliția TF Brașov. "Inspectoratul de Politie Judetean Brasov deplange stingerea fulgeratoare din viata, la data de 05 noiembrie 2020, a colegului nostru, subcomisar de…

- Șeful Biroului de Investigații Criminale de la Poliția TF Brașov, subcomisarul Ionuț Hanganu a fost rapus de Covid. Barbatul avea doar 34 de ani, era casatorit, tot cu o polițista, și avea doi copii.„Inspectoratul de Poliție Județean Brașov deplange stingerea fulgeratoare din viața, la data…

- Ionut Hanganu, seful Biroului Investigatii Criminale de la Politia Transporturi Brasov a murit de COVID-19 la 34 de ani. Politistul era internat la Spitalul Judetean din Brasov si a murit joi dimineata in jurul orei 4.00. Politistul a ajuns la spital in urma complicatiilor aparute dupa ce a fost diagnosticat…

- Inspectoratul de Poliție Județean Brașov deplange stingerea fulgeratoare din viața, la data de 05 noiembrie 2020, a colegului nostru, subcomisar de poliție Ionuț HANGANU, in varsta de 34 ani, din cadrul Secției Regionale Poliție Transporturi Brașov. Subcomisarul de poliție Ionuț HANGANU a absolvit Liceul…

- Politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale de la Politia municipiului Buzau au efectuat o perchezitie domiciliara in municipiul București, la o persoana banuita de savarșirea unui furt din autoturism comis pe raza municipiului Buzau.

- Principalul banuit de furtul a 40.000 de lei din masina restaurantului Taverna Buzoiana a fost retinut, vineri dimineata, in urma unei perchezitii in orasul Pantelimon. Este vorba despre un individ care, in 2011, a fost protagonistul unui jaf armat in Bucuresti. El si cativa complici au atacat un barbat…

- Principalul banuit de furtul a 40.000 de lei din mașina restaurantului Taverna Buzoiana a fost reținut, vineri dimineața, in urma unei perchezitii in orașul Pantelimon. Este vorba despre un individ care, in 2011, a fost protagonistul unui jaf armat in Bucuresti. El și cațiva complici au atacat un barbat…