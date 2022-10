Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile de frontiera din cadrul Aeroportului Internațional București Henri Coanda au descoperit in bagajele unui cetațean roman ce venea din Emiratele Arabe Unite aproximativ 4.000 pachete cu țigari, pe care acesta incerca sa le introduca ilegal in Romania, informeaza Poliția de Frontiera . Barbatul…

- Ofițerii Serviciului Protecție Interna și Anticorupție (SPIA) au descins miercuri, 24 august, cu patru percheziții la adresele de domiciliu, biroul și automobilul unui șef de schimb din cadrul sectorului poliției de frontiera „Vulcanești” al Direcției Regionale ”Sud” a IGPF. Acțiunile de urmarire penala…

- Un padurar din judetul Valcea este cercetat penal sub control judiciar, fiind suspectat ca a introdus date false in aplicatia SUMAL privind taieri de arbori, dupa care a vandut lemnul provenit de la copaci pe care i-a doborat ilegal. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un motociclist este cercetat pentru ultraj si conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influenta substantelor psihoactive, dupa ce a accidentat un politist care a incercat sa-l opreasca, vineri noaptea, in zona orasului Buftea. Deși a gonit cu 200 de kilometri pe ora, barbatul a fost, in cele…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret au descoperit, la controlul de frontiera, un autoturism marca Skoda Karoq, in valoare de 98.000 de lei, care figureaza ca fiind furat, alerta introdusa de catre autoritațile din Cehia. Sambata, la ora 22.30, in Punctul de Trecere…

- In doar cateva luni de activitate, de cand Serviciul de Control și Antifrauda din cadrul SC Nova Apaserv SA a fost preluat de Sorin Ciobanu, au fost depistate zeci de cazuri de consum fraudulos de apa.

- Un tanar in varsta de 19 a fost prins, in urma unui control efectuat in Punctul de Trecere a Frontierei Albita, cu trei geamantane pline cu tigari din Republica Moldova pe care intentiona sa le introduca ilegal in Romania. ‘In Punctul de Trecere a Frontierei Albita, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor…

