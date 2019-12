Un polițist de frontieră a accidentat mortal un pieton, la Telenești Un barbat a murit, dupa ce a fost lovit de un automobil, în timp ce traversa strada neregulamanetar. Accidentul a avut loc în aceasta seara, în jurul orei 17:10, în apropierea satului Chiștelnița, din raionul Telenești.



Victima s-a dovedit a fi un barbat în vârsta de 50 de ani, acesta traversa strada neregulamentar, când a fost lovit de un automobil de marca Mercedes, la volanul caruia se afla un angajat al Sectorului poliției de Frontiera Soroca. În urma impactului, barbatul a murit pe loc pâna la venirea ambulanței.Totodata,… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

