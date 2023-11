Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 44 de ani a fost retinuta pentru lipsire de libertate in mod ilegal, dupa ce si-a sechestrat nepotii, un baietel de 4 ani si 11 luni si o fetita de 1 an si 11 luni, pentru a-i ascunde de mama lor, in grija careia minorii fusesera incredintati exclusiv de Judecatoria Galati, informeaza miercuri…

- Nr. 3044352 din 22 noiembrie 2023 FEMEIE RETINUTA DE POLITISTI PENTRU LIPSIRE DE LIBERTATE IN MOD ILEGAL La data de 13 noiembrie 2023, in jurul orei 10:00, Sectia 4 Politie Galati a fost sesizata prin apel telefonic cu privire la faptul ca la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Apostol Andrei Galati…

- Un elev de 18 ani din Galati s-a aruncat de pe acoperisul unii bloc si a decedat, gestul sau fiind premeditat deoarece a lasat bilete cu mesaje de adio pentru toata familia sa, informeaza marti Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati. Sectia 2 Politie Galati a fost sesizata telefonic la 112,…

- Doi traficanți de droguri au fost capturați de polițiștii din Galați dupa ce s-au speriat in momentul in care mașina le-a fost trasa pe dreapta de agenții de poliție și inainte de a opri au aruncat pe geam sacul in care aveau drogurile. Agenții de la Secția 4 de Poliție Galați, care efectuau un control…

- Polițistul beat și drogat care a accidentat o femeie in Caracal, județul Olt, a fost reținut de procurori. Angajatul MAI urmeaza sa fie prezentat, judecatorilor cu propunere de arestare preventiva. Incidentul s-a petrecut marți dimineața, pe o strada din municipiul Caracal. Un tanar polițist, in varsta…

- Un accident grav s-a produs marți dimineața in Caracal, soldat cu ranirea unei femei care traversa pe trecerea de pietoni.Șoferul care a provocat accidentul este ofițer de poliție, din IPJ Constanța, și a fost gasit pozitiv la testarea cu etilotestul dar și cu drugtest: 2 substanțe interzise active.Potrivit…