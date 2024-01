Stiri pe aceeasi tema

- Suntem deja la finalul celui de-al treilea an de cand trebuiau finalizate lucrarile la podul metalic peste Mureș de la Lipova, insa de-a lungul șantierului... The post Lucrarile la podul metalic de la Lipova ar urma sa fie reluate abia in primavara lui 2024 appeared first on Special Arad · ultimele…

- In conformitate cu prevederile Legii 102 2023, Articolul I, beneficiarul URIASU ELENA MADALINA, cu domiciliu in judetul Constanta, strada I.L. CARAGIALE, nr. 57, bl. G1, sc. B, ap. 13, anunta inceperea lucrarilor de construire, cu data de 28.12.2023 pentru INCHIDERE BALCON EXISTENT SI AMENAJARI INTERIOARE…

- Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral ABADL din Constanta a anuntat vineri, intr o conferinta de presa, inceperea lucrarilor in cadrul proiectului "Apararea impotriva inundatiilor a localitatii Babadag", insa deocamdata acestea sunt stopate, din cauza conditiilor meteorologice. Administratia…

- Lucrarile de construcție a Salii Polivalente din Constanța, din zona Badea Carțan, au ajuns la 62%, un progres de cinci procente fața de acum jumatate de an. Dupa amanari repetate și perioade de luni de zile de batut pasul pe loc, lucrarile ar putea suferi noi intarzieri, deoarece Ministerul Dezvoltarii…

- Echipa de implementare a proiectului pe fonduri europene a finalizat recepția la terminarea lucrarilor de creștere a eficienței energetice a blocului M1 de pe Aleea Crizantemelor din municipiul Deva. Principalele categorii de lucrari care au fost executate in scopul creșterii eficienței energetice…

- Primaria Municipiului Pitești anunța inceperea lucrarilor la obiectivul de investiții „Reabilitare Pod pe strada Depozitelor peste Paraul Bascov” – (Pod Matrițe), din data de 05.12.2023, ora 08:00. Circulația rutiera și pietonala va fi oprita peste podul amintit, pe toata perioada de execuție a lucrarilor,…

- Lucrarile avanseaza la amenajarea traseului de transport in comun care va face legatura intre zona UTA și str. Ștefan cel Mare, și care va fi... The post Lucrarile pentru traseul de transport peste viitorul pod aradean peste Mureș avanseaza, insa doua strazi au fost „uitate” din proiect appeared first…