Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 17 iulie, in jurul orei 14.40, o patrula de jandarmerie din cadrul Gruparii Mobile Bacau, in timp ce se afla in serviciul de patrulare pe raza secției 1 Poliție Bacau, a fost sesizata prin Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgența 112 despre faptul ca un copil de aproximativ 3 ani, probabil…

- Afaceriștii straini par a fi din ce in ce mai atrași de economia județului. Cel puțin așa releva datele statistice privind numarul firmelor cu participare straina la capitalul social, inmatriculate in primele luni ale anului. La sfarșitul lunii mai, de exemplu, in evidențele Oficiului Național al Registrului…

- Un politist din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bacau a fost selectat sa participe, in perioada 26-27 iunie a.c., la evenimentul „Cu bicicleta la mare 2021”, organizat de Asociatia „Cu bicicleta departe”. Politia Romana a raspuns afirmativ la invitatia adresata institutiei de catre asociatia…

- Un copil in varsta de 1 an si 8 luni si mama acestuia au fost preluati, vineri, din localitatea bacauana Podu Turcului de un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Vaslui, dupa ce baiatul a cazut accidental de la balcon, iar mama acestuia s-a aruncat dupa el pentru a-l salva. “Ambulanta…

- O mașina care participa la competiția off-road desfașurata in acest weekend la Slanic Moldova s-a rasturnat in raul Oituz, undeva intre Brețcu (CV) și Poiana Sarata (BC). Din cauza drumului forestier greu accesibil, echipajul SMURD trimis de la ISU Covasna nu poate ajunge la locul accidentului. Din…

- La data de 13 mai a.c., un echipaj de politie din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Buhoci a fost solicitat sa intervina, pe raza comunei Parincea, pentru a aplana un scandal la o familie in care, fiul, in varsta de 42 de ani se manifesta violent. Politistii s-au deplasat imediat la fata locului constatand…

- La data de 10 mai a.c., politistii din Moinesti au luat masura retinerii unui localnic, de 38 de ani, care ar fi provocat accident dupa ce s-ar fi urcat la volan baut si fara permis. La data de 09 mai a.c, in jurul orei 19.00, politistii din Moinesti au fost sesizati prin 112, despre faptul […] Articolul…

- Un tanar de 21 ani, care a provocat un accident rutier mortal acum doi ani in apropiere de Moinesti va ajunge dupa gratii. Inițial, Judecatoria Moinești l-a condamnat ”cu suspendare”, dar la recurs Curtea de Apel Bacau i-a majorat sentința la trei ani și patru luni de inchisoare cu executare, aceasta…