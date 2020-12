Stiri pe aceeasi tema

- Un pitestean a fost amendat de politisti dupa ce si-a alungat de acasa sotia, care revenise din strainatate si intrase in carantina la domiciliu, potrivit Agerpres. Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges a informat, joi, ca sesizarea despre o stare conflictuala dintre o persoana aflata…

- O femeie a fost alungata de acasa de soț in timp ce se afla in carantina. Polițiștii Secției 2 din Pitești au fost sesizați azi ca o femeie aflata sub masura carantinarii din data de 14 decembrie, ca urmare a revenirii dintr-o tara pentru care este insituita acesta masura, a avut discutii contradictorii…

- Pe 14 decembrie, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Leordeni, care efectuau verificari ale persoanelor aflate in carantina sau izolare, au constatat ca un tanar de 24 de ani, nu a respectat masura carantinarii la adresa declarata din comuna Ratesti, ca urmare a revenirii dintr-o tara pentru…

- Marți, 10 noiembrie, Sorina Honțaru, directorul executiv al Direcției de Sanatate Publica Argeș, a fost diagnosticata cu COVID-19 dupa ce s-a testat in aceeași zi. Astazi, șefa DSP Argeș ne-a declarat ca este internata la secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean Argeș și ca se simte puțin mai…

- Masura guvernamentala, de a sprijini cu 2.500 de lei fiecare persoana care lucreaza de acasa, are deja un numar de 11.000 de beneficiari. Suma totala achitata se ridica la 27,4 milioane lei, a anunțat Violeta Alexandru, ministrul Muncii. Conform acesteia, au fost deja achitate bonificații consistente…

- In cel mult doua saptamani va fi elaborat un plan detaliat, ce vizeaza accesul in anumite condiții in toate piețele din București. Masura are menirea de a nu mai genera aglomerație, a declarant luni Nicușor Dan, primarul general al Bucureștiului. Conform acestuia, primarii de sector au termen pana…

- Ținand cont de contextul epidemiologic actual inregistrat la nivelul județului Suceava, in special in orașul Siret și comuna Balcauți, in data de 30.09.2020 s-a solicitat Direcției de Sanatate Publica Suceava, de catre Centrul Național de coordonare și Conducere a Intervenției, intocmirea unei analize…

- Presedintele si loctiitorul unei sectii de votare din Maicanesti au demisionat, sambata seara, dupa ce s-a constatat ca stampilele care urmau sa fie folosite in procesul electoral prezentau urme de tus, au informat reprezentantii Biroului Electoral Judetean (BEJ) Vrancea. „In sectia de votare de la…