”Am plecat ca sa pot vorbi despre pericolele AI, fara sa ma gandesc la felul cum poate afecta acest lucru Google”, a anuntat intr-un mesaj postat pe Twitter Geoffrey Hinton. El declara intr-un interviu acordat cotidianului american The New York Times (NYT) ca este ingrijorat de capacitatea AI de a crea imagini si texte false convingatoare si de a crea o lume in care oamenii ”nu vor mai fi capabili sa mai stie ce este adevarat”. ”Este greu de vazut cum poti impiedica actori rai sa o foloseasca in lucruri rele”, avertizeaza el. Tehnologia poate inlocui rapid muncitorii si poate deveni un pericol…