- Medicamentul Debridat a fost retras de pe piața romaneasca, potrivit unui anunț facut de Agenția Naționala a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Romania. Decizia a fost luata de specialiști, care au dezvaluit ca sunt șanse ca un corp metalic sa fi ajuns in flacon.

- Cei care doresc sa cumpere flori din Piata 700 o pot face, de acum incolo, intr-un mod mai decent. Era bine cunoscut faptul ca cei care doreau... The post Parcare “parfum” in Piata 700 din Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- ANRE are nevoie de o noula lege sau Ordonanța de Urgența din partea Guvernului pentru a aproba noul calendar de dereglementare in trepte a pieței de energie, de la 1 ianuarie. Legislația secundara nu e suficienta, iar oficialii reglementatorului atrag atenția Guvernului ca trebuie sa se grabeasca,…

- Șeful Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorului, Sorin Susanu, a caștigat, in prima instanța, procesul care i-a fost intentat de catre președintele PSD Brașov, senatorul Marius Dunca, pentru calomnie. Dunca i-a cerut daune lui Susanu in valoare de 200.000 de lei, pentru prejudicierea imaginii,…

- Actul normativ este menit sa ajute companiile rusesti din sectorul IT sa concureze cu cele straine si ii va permite guvernului de la Moscova sa desemneze anumite produse software locale ca obligatorii pentru dispozitivele vandute in Rusia. Parlamentarii din camera inferioara a legislativului…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) nu mai asteapta ca Parlamentul sa legifereze calendarul de liberalizare a pietei de energie electrica si va modifica legislatia secundara, astfel incat cantitatile alocate de producatori pietei reglementate sa scada treptat, iar, la 1 iulie 2021,…