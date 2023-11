Un parc nou de 5 ha la Cernica

Stiri pe aceeasi tema

- Marele campion olimpic Dimitrie Popescu s-a stins din viața la varsta de doar 62 de ani. Vestea trista a fost data de Federația Romana de Canotaj. „Cel mai valoros trofeu din cariera a fost titlul olimpic cucerit in 1992, la Barcelona, in proba de patru rame cu carmaci (4+). La aceeași ediție a JO,…

- Chiar in ziua in care și-a reluat funcțiile din PSD, Gabriel Firea a anunțat ca va acționa in justiție postul de televiziune Romania TV. Invitata in trecut la emisiuni ale postului , RTV devine indezirabil, fostul ministru al Familiei acuzand de „linșaj mediatic”. Firea și-a reluat luni funcția de…

- Gabriela Firea a confirmat, luni seara, ca a revenit in funcțiile de prim-vicepreședinte PSD și președinte al social-democraților din București, ca urmare a votului unanim din Consiliul Politic Național al partidului. De asemenea, ea dezminte „știrile prezentate de Romania TV, prin alaturarea numelui…

- Alexandru Petrescu, vicepreședinte PSD, Sector 1, și fost ministru al Economiei, prezinta intr-o postare pe rețelele sociale modul dezastruos in care se face toaletarea spațiului verde pe Calea Griviței din sectorul 1 al Capitalei la indicațiile primarului Clotilde Armand. “Taifunul Clotilde nu e vreo…

- Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma (PNL), vine cu vești bune pentru locuitorii din cartierul Greenfield, care vor avea acces mai rapid in București. Hubert Thuma spune, intr-o postare pe Facebook, ca a reușit sa reconfigureze circulația rutiera in zona cartierului Greenfield, impreuna…

- O comunitate Facebook care se ocupa de proiecte care țin de viața romanilor la bloc a depus o scrisoare deschisa, la Guvern și Parlament, prin care solicita un plan de acțiune pentru a atinge minimul de 26mp spațiu verde de calitate pe cap de locuitor in localitați.„Am depus la Guvernul Romaniei…

- Astazi, Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma (PNL), a anunțat o inițiativa importanta pentru imbunatațirea eficacitații acțiunilor de intervenție in situații de urgența. Prin intermediul unei postari pe rețeaua de socializare Facebook, Thuma a dezvaluit ca o drona de ultima generație…