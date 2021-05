Stiri pe aceeasi tema

- Florian Tudor, zis “Rechinul”, a fost arestat, joi seara, in Mexic. Pe numele lui existau un mandat de arestare in lipsa emis de autoritațile din Romania, precum și o cerere de extradare. “Rechinul” este acuzat de coordonarea unei vaste rețele specializate in clonare de carduri și spalare de bani, care…

- Un accident grav a avut loc, marți, in localitatea Nistorești, pe DN1. Doua persoane și-au pierdut viața, iar alte trei au fost ranite. Medicii fac eforturi sa le salveze. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, doua autoturisme au fost implicate intr-un impact frontal pe DN 1 Ploiești – Brașov,…

- Romanul este rezident in orasul spaniol Cordoba și deținea un service auto care a fost distrus in totalitate de un incendiu in noaptea de 2 spre 3 mai. Poliția are dovezi clare ca este vorba despre o mana criminala, mai ales ca, potrivit anchetatorilor, focul ar fi avut mai multe surse. Ancheta duce…

- Procurorii DIICOT Buzau au obținut arestarea preventiva, pentru 30 de zile, a unui cultivator profesionist de canabis, prins la un control de rutina in trafic de un echipaj de polițiști rurali. Surse apropiate anchetei au dezvaluit ca acesta este Sabin Badulescu, de profesie economist, in trecut caștigator…