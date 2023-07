Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, administrația locala a municipiului Turda a continuat acțiunile de ingrijire a spațiilor verzi, impreuna cu cei de la Compania de Apa Arieș, prin cosirea ierbii din Parcul Central, in cadrul celei de-a VIII-a zi de Festival Verde. Spațiile verzi bine ingrijite din parcul central contribuie la…

- Conferința internaționala organizata de UPT pe tema culturii dezvoltarii urbane verzi durabile. Unul dintre multiplele proiecte pe care UPT le implementeza in 2023 este „Gandește verde. Cultura dezvoltarii urbane durabile”, coordonat de dr. ing. Rareș Halbac-Cotoara-Zamfir, in colaborare cu doua institutii…

- Consiliul Local al Sectorului 3 a adoptat, la propunerea primarului Robert Negoița, doua proiecte de hotarare prin care se cere primarului general, Nicușor Dan, majorarea sancțiunilor pentru incalcarea regulilor privind spațiile verzi.In speranța aprobarii propunerilor de catre primarul general,…

- Un comunicat recent al Bucharest Real Estate Club (BREC) face valuri pe piața politica și in zona administrativa. Investitorii și companiile de profil propun edililor din București o dezbatere publica asupra spațiilor verzi, semnaland probleme grave in privința calitații locuirii din Capitala. Redam…

- Continua acțiunile de curațare și ingrijire a parcurilor și spațiilor verzi din Timișoara. Muncitorii s-au concentrat pe cosirea ierbii, inclusiv pe arterele principale, la școli, gradinițe, parcuri și scuaruri. De asemenea, mobilierul din zonele de joaca pentru copii a fost verificat și inlocuit acolo…

- 6 indivizi, din orașul Racari, au fost prinși in timp ce rupeau lalele dintr-un spațiu public din municipiul Targoviște. Hoții de flori au fost prinși in flagrant de Poliția Locala, noaptea trecuta, cu ajutorul camerelor video. In ultima perioada, aceștia au furat mii de fire de lalele, pe care le-au…

- Spațiile verzi ale municipiului Targoviște, pline de flori, au atras atenția hoților. mai multe persoane din Racari au reușit sa fure sute de lalele, in cateva seri, iar florile le comercializau in capitala. Au fost prinși, in flagrant, cu ajutorul sistemului de supraveghere video al municipiului.…