Un oraș din România a fost inclus în top 5 cele mai bune destinații turistice europene Un oraș din Romania a fost inclus in top 5 cele mai bune destinații turistice europene, dupa ce a obținut 45.699 de voturi din 192 de tari din intreaga lume. Competiția celor mai bune destinații turistice europene desfașurata in perioada 20 ianuarie – 10 februarie 2021 s-a incheiat, iar unul dintre orașele din Romania a fost printre favoritele votanților. Municipiul Sibiu s-a clasat pe unul dintre primele cinci locuri. “Sibiul este in topul 5 al celor mai bune destinații turistice europene, obținand 45.699 de voturi din 192 de țari din intreaga lume. Mobilizarea a fost foarte buna, orașul obținand… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

