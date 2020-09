Un oraș din Polonia a votat să rămână zonă liberă de LGBT, în ciuda criticilor la nivel global Consilierii din estul Poloniei au votat marți la limita sa patreze o moțiune care declara orașul lor &"liber de ideologia LGBT&", în timp ce presiunea internaționala crește asupra zecilor de municipii poloneze care au facut declarații similare, relateaza Reuters.

Biroul primarului din Krasnik a spus ca pastrarea moțiunii anti-LGBT a fost votata cu 11 la 9, dupa ce ea a fost adoptata în mai 2019. Moțiunea declara ca orașul se va apara de &"radicali care lupta pentru o revoluție culturala&".Votul de marți a vizat abrogarea moțiunii, dupa anunțul Norvegiei de saptamâna tecuta… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

