Un oraş din Italia vinde case cu 1 euro. Care este condiția Intr-un oraș din Italia oamenii iși pot cumpara o casa la prețul unei cafele, la poalele muntelui Etna. Cel puțin 900 de case sunt puse in vanzare. Intr-un oraș din Sicilia, Castiglione di Sicilia, oamenii iși pot cumpara case la prețul unui espesso. Pe versantii muntelui Etna, aproape de Taormina si de plajele Siciliei, orasul vinde aproape 900 de case abandonate. Cele mai multe sunt localizate in parte veche a orasului. Jumatate din ele sunt in ruina, si vor fi date pentru pretul simbolic de 1 euro. Restul sunt intr-o conditie mai buna, si vor fi vandute ieftin, incepand cu un pret de 4000… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

