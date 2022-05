Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din capitala chineza au inchis miercuri peste 40 de stații de metrou și 158 de rute de autobuz in incercarea de a stopa raspandirea COVID-19 și de a evita soarta Shanghaiului, unde milioane de locuitori au fost blocați intr-o carantina stricta care a durat mai bine de o luna, relateaza…

- Autoritațile chineze care supravegheaza internetului incearca sa blocheze un videoclip popular care prezinta impactul a de cinci saptamani de carantina stricta in Shanghai asupra rezidenților sai, intrucat in filmare se aud cetațeni care se plang de starea lor de sanatate, lipsa hranei și ingrijirea…

- Shanghai va ramane in continuare in lockdown, in timp ce autoritațile sanitare chineze analizeaza teste COVID in cadrul unui exercițiu masiv de testare a tuturor celor 26 de milioane de rezidenți ai orașului, au declarat luni autoritațile, potrivit Reuters.Pe perioada lockdown-ului, locuitorii vor avea…

- China cunoaște cea mai mare blocare de la inceputul pandemiei de Covid-19. 26 de milioane de locuitori din Shanghai se afla in carantina pentru noua zile. Autoritațile chineze au decis noile restricții dupa ce numarul cazurilor de coronavirus a explodat. Astfel, capitala financiara a Chinei a fost…

- Autoritațile sanitare din China au anunțat, duminica, 1.807 de cazuri noi de COVID-19, un numar record de la debutul pandemiei și de trei ori mai mare fața de ziua precedenta. Orașul Shenzhen, cu 17 milioane de locuitori, a fost plasat in lockdown, informeaza Reuters și AFP, citate de News.ro . Potrivit…

- Cei 17 milioane de locuitori din regiunea orasului Shenzhen, care se afla in sudul Chinei, au fost plasati in lockdown dupa ce autoritatile locale au detectat 66 de cazuri noi de COVID-19, a anuntat duminica guvernul local, care a decis totodata inchiderea districtului financiar din aceasta metropola…

- Toți cei 7,5 milioane de cetațeni din Hong Kong vor fi obligați, incepand cu jumatatea lunii martie, sa se testeze regulat la COVID, in incercarea de a ține sub control creșterea ”exponențiala” a infecțiilor care a copleșit sistemul de sanatate. Regulile stricte vor fi in vigoare pana la jumatatea lunii…

- Site-urile de comert electronic operate de Tencent Holdings si Alibaba Group Holding din China au fost incluse pe cea mai recenta lista de ”piete notorii” a guvernului SUA, care include entitati care se presupune ca vand sau faciliteaza vanzarea de bunuri contrafacute, a anuntat joi biroul Reprezentantului…