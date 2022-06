Un oncolog recomanda bicarbonat pentru tratarea cancerului Daca era cineva care credea ca numai noi ii avem pe experții și pe deștepții noștri care prescriu ceaiul de teci, bicarbonatul de sodiu, tinctura de galbenele, usturoiul și foile de varza pentru toate afecțiunile lumii, inclusiv pentru cancer ori alte boli devastatoare, ei, bine, s-a inșelat. Și casele mai mari au, cum sa zic, faliții lor. A fost trimis in judecata un medic oncolog – specialist, se ințelege, nu urechist, din Roma care prescria bolnavilor de cancer… ați ghicit, bicarbonat. E drept, ieșit la pensie oncologul. Conform Il Messaggero, el are 71 de ani și este acuzat de mai multe persoane… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

