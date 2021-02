Un om a murit și 9 sunt răniți într-un accident produs în această dimineață. A fost activat planul ROȘU Un accident rutier deosebit de grav a avut loc vineri dimineata, pe DN5, in localitatea Calugareni din judetul Giurgiu, relateaza Antena 3. Zece persoane au fost implicate in accident, iar autoritațile au activat planul ROȘU de intrevenție. Sapte persoane sunt ranite, dintre care trei incarcerate dupa un impact violent intre un autoturism și o mașina […] The post Un om a murit și 9 sunt raniți intr-un accident produs in aceasta dimineața. A fost activat planul ROȘU appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

