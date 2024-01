Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Plopeni l-au prins pe un barbat in varsta de 49 de ani, din comuna Valcanești, acesta fiind banuit de comiterea infracțiunii de sustragerea sau distrugerea de probe. Concret, dupa cum se precizeaza intr-un comunicat de presa al IPJ Prahova „la data de 15 ianuarie a.c., polițiștii au fost…

- Un avion al companiei romanesti de zboruri charter Legend Airlines care transporta 303 pasageri indieni din Emiratele Arabe Unite spre Nicaragua a fost retinut la sol in Franta incepand de joi din cauza unor suspiciuni de ''trafic de persoane'', au anuntat vineri autoritatile franceze.

- La data de 5 decembrie 2023, politistii din cadrul Politiei Municipiului Constanta Sectia 5 Politie, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au retinut, pentru 24 de ore, un barbat, de 26 de ani. La data de 5 decembrie 2023, politistii din cadrul Politiei…

- La data de 14 noiembrie 2023, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj Napoca, sub indrumarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Cluj, au desfasurat doua perchezitii domiciliare, la imobilele detinute de un barbat, de 27 de ani, cercetat pentru comiterea…

- Un barbat de 35 de ani, dat in cautare de oamenii legii pentru furt, a dat nas in nas cu ei in plina strada. Acesta a fost reținut și condus la Inspectoratul de Poliție. Cazul a avut loc ieri, 30 octombrie, in sectorul Botanica din capitala.

- La data de 28 septembrie 2023, polițiștii din Aiud au identificat și reținut, pentru 24 de ore, un barbat de 39 de ani, din localitatea Mihalț, județul Alba, care este banuit de savarșirea unei infracțiuni de furt. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, la data de 27 octombrie 2023, in jurul orei…

- Un barbat suspectat ca a incendiat doua masini in Sectorul 2 al Capitalei a fost retinut.”La data de 27 octombrie 2023, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Sectia 8 Politie au pus in executare un mandat de perchezitie domiciliara, in Municipiul Bucuresti,…

- Barbatul de 48 de ani care a sunat la Poliție și a anunțat ca și-a gasit concubina moarta in locuința a fost reținut vineri de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova.