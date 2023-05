Stiri pe aceeasi tema

- Un euro digital ar putea fi lansat in 3 - 4 ani, insa, chiar si asa, bancnotele vor fi disponibile atata timp cat va fi cerere pentru ele, a declarat Fabio Panetta, membru al comitetului executiv al Bancii Centrale Europene, intr-un interviu pentru Les Echos, preluat de Reuters.Pentru ca euro digital…

- Rusia a lansat un atac aerian de o intensitate "excepționala" asupra Kievului marți dimineața, folosind drone, rachete de croaziera și probabil rachete balistice, au declarat oficialii orașului. Capitala ucraineana a fost lovita de al optulea raid aerian din aceasta luna, transmite Reuters. Civilii…

- Cresterile ratelor dobanzilor Bancii Centrale Europene (BCE) sunt in etapa finala, a declarat vicepresedintele BCE Luis de Guindos, unui ziar italian, avertizand in acelasi timp ca nivelul mai ridicat al costurilor imprumuturilor ar putea tensiona calitatea activelor bancilor, chiar daca indicatorii…

- Liderii financiari ai natiunilor din G7 au avertizat sambata cu privire la cresterea incertitudinii economice, intr-un final moderat al unei intalniri de trei zile, umbrita de preocuparile legate de impasul datoriei SUA si de consecintele Invaziei Rusiei in Ucraina, transmite Reuters, potrivit news.ro …

- HONOR a lansat oficial in Romania smartphone-ul HONOR Magic5 Pro și cu aceasta ocazie am discutat cu Stanislas Brochard-Garnier, expert științific in imagine la DXOMARK, despre vedeta lansarii, industrie și opțiunile la care ar trebui sa fie atenți utilizatorii la achiziția unui smartphone.

- Rusia a inceput sa foloseasca noile sale tancuri de lupta T-14 Armata pentru a trage asupra pozitiilor ucrainene, "dar acestea nu au participat inca la operatiuni de asalt direct", scrie marti agentia de presa de stat RIA, citand o sursa bine informata, relateaza Reuters. RIA a precizat ca tancurile…

- Preturile petrolului au scazut vineri cu peste 3 dolari pe baril, inversand castigurile initiale de peste 1 dolar, in conditiile in care temerile legate de turbulentele sectorului bancar au provocat cel mai mare declin saptamanal al cotatiilor titeiului din ultimele luni, transmite Reuters. Contractele…

- Peste jumatate din populatia lumii va fi supraponderala sau obeza pana in 2035 daca nu se iau masuri semnificative, potrivit unui nou raport, informeaza Reuters. Atlasul pentru 2023 al Federatiei Mondiale impotriva Obezitatii estimeaza ca 51% din populatia lumii, adica peste 4 miliarde de oameni,…