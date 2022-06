Stiri pe aceeasi tema

- Un navigator in varsta de 83 de ani a sosit sambata in Japonia dupa o traversare solitara, fara escala, a Oceanului Pacific, devenind astfel cea mai varstnica persoana care reuseste acest lucru, potrivit organizatorilor periplului, informeaza AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Japonezul Kenichi Horie, in varsta de 83 de ani, a sosit joi, 4 iunie, in Japonia, dupa ce a traversat solitar Pacificul, fara escala. El a devenit cea mai in varsta persoana din lume care reuseste aceasta performanta, potrivit organizatorilor periplului, relateaza Le Figaro, potrivit news.ro.…

- Statele Unite ale Americii, India, Japonia si Australia se opun oricarei „schimbari a statu-quo-ului prin forta”, in special in regiunea Asia-Pacific, a declarat marti premierul japonez Fumio Kishida, la sfarsitul unei reuniuni la Tokyo a asa-numitei aliantei Quad, din care fac parte cele patru tari.

- Statele Unite ale Americii si Japonia au anuntat luni ca intentioneaza sa trimita pe Luna un astronaut japonez, fara a stabili insa un calendar, un anunt care arata o consolidare a cooperarii intre cele doua tari in domeniul spatial. "Sunt incintat ca un astronaut japonez ni se va alatura pentru misiunea…

- Handbal CAUTA REVANSA… CSM Vaslui va juca astazi, de la ora 18:00, cu CSM Bucuresti, in ultimul meci de pe teren propriu din aceasta editie de campionat. Un meci fara miza pentru ambele echipe, dar handbalistii vasluieni au de luat o revansa pentru infrangerile din ultimele cinci meciuri directe. Partida…

- Povestea mecanicului de tren care fusese amendat in Japonia din cauza ca a intarziat 1 minut si-a dat angajatorul in judecata. Operatorul feroviar JR West l-a amendat pe angajat pentru ca a provocat o intarziere a operațiunilor de 1 minut, intrucat a confundat trenul pe care trebuia sa-l preia. Compania…

- Autoritatile din SUA l-au arestat pe Takeshi Ebisawa, liderul unei retele de crima organizata de tip mafiot din Japonia, intrucat a luat parte la o consipratie de a achizitiona arme destinate unor grupuri rebele contra a sute de kilograme de droguri, relateaza New York Post.

- Cercetatorii din Japonia, tara unde robotii sunt folositi in fabrici pentru indeplinirea unor sarcini simple sau pentru livrarea preparatele clientilor restaurantelor, au prezentat un robot care poate executa delicata sarcina a decojirii unei banane fara sa zdrobeasca miezul, informeaza Reuters.…