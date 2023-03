Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul susține ca nu crede in existența unui ''Dr. Evil'' pro-ucrainean, care s-ar afla in spatele atacului terorist de la Nord Stream, relateaza TASS, informeaza agenția RADOR.Kremlinul nu crede ca actori nestatali pro-ucraineni s-ar putea afla in spatele exploziilor de la gazoductele Nord Stream…

- Conductele de gaze subacvatice Nord Stream ale Rusiei, avariate de explozii inexplicabile in septembrie anul trecut, urmeaza sa fie sigilate si blocate, deoarece nu exista planuri imediate de reparare sau reactivare a acestora, au declarat pentru Reuters surse familiare cu planurile, potrivit news.ro.…

- Rusia va cere convocarea unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU pentru a discuta despre sabotajul comis in luna septembrie asupra gazoductelor Nord Stream, a anuntat miercuri misiunea rusa pe langa ONU, potrivit agentiei RIA, citata de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- China se pregateste sa doboare un obiect neidentificat aflat in zbor in spatiul sau aerian, in timp ce in Canada este cautat la sol un obiect zburator in forma cilindrica ce a fost doborat cu ajutorul fortelor aeriene americane, relateaza duminica agentiile DPA si Reuters, conform AGERPRES. Fii…

- Ministrul rus adjunct de externe, Serghei Riabkov, a avertizat joi ca vor exista consecinte pentru Statele Unite ale Americii dupa ce un cunoscut jurnalist de investigatie american, Seymour Hersh - laureat al premiului Pulitzer - a sustinut pe blogul sau ca SUA se afla in spatele exploziilor care…

- Un incendiu a izbucnit miercuri la o rafinarie de petrol din regiunea Rostov in sudul Rusiei, in apropierea frontierei cu Ucraina, fiind ulterior stins, a informat presa de stat, citand Ministerul Situatiilor de Urgenta, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Anchetatorii germani inca nu au nicio dovada in aceasta etapa ca Rusia a fost in spatele exploziilor de la gazoductele Nord Stream 1 si 2 din Marea Baltica, informeaza sambata agentia DPA. "Acest lucru nu poate fi dovedit in acest moment. Investigatiile sunt in curs de desfasurare", a declarat procurorul…

- Rusia s-a intrebat joi daca Suedia are 'ceva de ascuns' in legatura cu exploziile care au avariat gazoductele Nord Stream anul trecut, in timp ce a criticat Stockholmul pentru ca nu a impartasit informatii in cadrul investigatiilor in curs cu privire la aceste deflagratii, relateaza Reuters, potrivit…