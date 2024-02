Un oaspete neașteptat a uimit locuitorii unui complex locativ din Florida Locuitorii unui complex locativ din Florida au fost uimiți sa descopere un cangur care sarea in jurul piscinei. Aceștia au reușit sa izoleze oaspetele neașteptat in zona de relaxare și au anunțat despre cele intimplate serviciilor de urgența. Biroul șerifului din comitatul Hillsborough a reacționat rapid și a reușit sa captureze cangurul și sa il returneze stapinului sau. Reprezentanții for Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

„Pot confirma ca sunt mai multi morti, atat in aparat, cat si in interiorul unor locuinte mobile", a declarat seful de pompieri din sector, Scott Ehlers, in cadrul unei conferinte de presa.Accidentul s-a produs la orele locale 19:00 (00:00 GMT vineri), la scurt timp dupa ce un aeroport vecin a primit…

