- Camera inferioara a parlamentului rus ar urma sa dezbata joi, 29 septembrie, proiectele de lege privind alipirea la Rusia a regiunilor Donetk, Luhansk, Herson si Zaporojie, unde sunt in desfasurare referendumuri, a declarat o sursa pentru agenția rusa de presa TASS, citata de Reuters . Moscova a inceput…

- Anuntul presedintelui Consiliului European, Charles Michel, a fost facut in cadrul unui interviu acordat Politico, in marja reuniunii ONU la New York, informeaza News.ro . Charles Michel a declarat ca UE ar trebui sa arate o „deschidere fața de cei care nu vor sa fie instrumentalizați de Kremlin”. „In…

- Oleg Aksionov, 25 de ani, a fost recrutat in armata in cadrul mobilizarii parțiale, a declarat chiar tatal sau, Serghei Aksionov, șeful administrației Republicii Crimeea, teritoriu anexat in 2014 de Federația Rusa, relateaza Kommersant . „Legea este aceeași pentru toata lumea. Astazi a fost chemat fiul…

- "Soldații inrolați nu participa și nu vor participa la lupte. Nici nu va fi vreo inrolare suplimentara de rezerviști”, declarara Vladimir Putin, in discursul ținut pe tleviziunea, cu ocazia zilei de 8 martie, cand erau deja semnale ca "operațiunea militara" din Ucraina, planificata sa dureze cateva…

- Cand copiii ucraineni din zonele ocupate se vor intoarce la scoala la 1 septembrie, lectiile de istorie vor fi predate foarte diferit. BBC a descoperit ca profesorii ucraineni sunt presati sa foloseasca programa scolara rusa, ceea ce inseamna sa studieze lumea conform Kremlinului. Fii la curent…

- Poliția cipriota a arestat o ucraineanca suspectata ca a amenințat un grup de ruși cu un cuțit in timp ce aceștia sarbatoreau Ziua Drapelului Național, au anunțat marți poliția și presa din Cipru, potrivit Reuters . Femeia, in varsta de 55 de ani, a aparut ținand in mana un cuțit in timp ce un grup…

- Filosoful rus Aleksandr Dughin, supranumit „ideologul lui Putin” și sustinator al ideii ca Rusia trebuie sa absoarba Ucraina, a facut luni primele sale declaratii despre asasinarea fiicei sale in atentatul cu mașina-capcana si a invinovatit Ucraina pentru moartea ei, subliniind ca ”si-a jertfit viata…

Joint Romanian-Bulgarian traffic police crews will operate between August 10 and September 14 on the roads leading to the Romanian-Bulgarian border to increase traffic security.