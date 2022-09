Un nou vaccin contra malariei, despre care se spune că va schimba lumea Un vaccin contra malariei cu potențial de ”schimbare a lumii” a fost conceput de un grup de cercetatori de la Universitatea din Oxford, transmite presa britanica. Testele au aratat o protecție de pana la 80% impotriva malariei. Vaccinul este accesibil din punct de vedere al prețului. Cercetatorii se așteapta ca vaccinul sa fie lansat anul viitor și spun ca ar putea produce peste 100 de milioane de doze anual. Cercetatorii de la Oxford susțin ca produsul lor este mai eficient și poate fi fabricat la o scara mult mai mare, comparativ cu primul vaccin contra malariei. Rezultatele studiilor privitoare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

