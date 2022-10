Stiri pe aceeasi tema

- Un nou trend care circula pe rețeaua TikTok ii pune in pericol pe utilizatori. Tinerii sunt incurajați sa-și lipeasca buzele cu banda adeziva, inainte de culcare, relateaza CNN. Motivul ar fi ca somnul este mult mai bun daca respiram doar pe nas. In plus, cei care iși lipesc buzele scapa și de sforait.…

- Isaiah Garza, un influencer cu 1,5 milioane de abonați pe canalul sau de YouTube, unde distribuie videoclipuri concepute sa-i daca pe oameni sa zambeasca, l-a invitat pe „domnul Good”, un veteran american de razboi in varsta de 100 de ani, la parcul Disneyland din Anaheim, California, relateaza Newsweek.…

- Fosta legenda a fotbalului romanesc, Rica Raducanu, are probleme grave de sanatate! „Sunt in spital. Nu pot vorbi acum!”, a spus Rica Raducanu, pentru playsport . In 2018, Rica a fost diagnosticat cu apnee in somn și a fost transportat de urgența la spital și atunci. Acum, scenariul se repeta. Ce este…

- Un Houdini al zilelor noastre. A avut mai multe spectacole TV live decat orice alt magician norvegian din istorie. Spectacolele sale de evadare atrag intotdeauna interesul presei internaționale. Christian Wedoy are peste 500 de milioane de vizualizari pe YouTube și 1,4 milioane de urmaritori pe TikTok.…

- Potrivit autoritaților, peste 20.700 de evrei din Rusia au ajuns in Israel in ultimele șase luni, fugind de razboi și de teama antisemitismului. Acestora li se adauga alte cateva zeci de mii de ruși care aveau deja și cetațenia israeliana. Prin comparație, in țara au ajuns 12.500 de ucraineni, scrie…

- Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi (UMF) pune la bataie aproape 28 de milioane de lei din fonduri proprii pentru a transforma o locuinta achizitionata deja de la un proprietar privat, in apropiere de sediul institutiei, intr-un Centru de Cercetari Fundamentale. Proiectul…

- Un nou studiu, publicat la data de 8 august in JHEP Reports, evidențiaza legatura intre expunerea la substanțele chimice numite sulfonați de perfluoroctan (SPFO sau PFOS in engleza)) și apariția tipului cel mai frecvent de cancer hepatic, carcinomul hepatocelular non viral. PFOS și PFAS (pentru substanțele…

- TikTok-erii romani invitați in America la premiera noului musical Disney Andra Gogan și fratele ei, Razvan, se bucura de un succes extraordinar in mediul online. Andra are peste 300 de milioane de like-uri pe TikTok, iar fratele ei peste 10 milioane. Și pe Instagram, Andra Gogan se apropie de 1 milion…