- Un proiect urbanistic ce starnește controverse este pe punctul de a ajunge in plenul Consiliului Local (CL). Proiectul este propus de persoane fizice in Tatarași, in zona Doi Baieți, și presupune construirea unei cladiri de birouri cu un regim de pana la 7 etaje pe un teren cu o suprafața de 667 mp,…

- Municipalitatea a lasat in dezbatere publica proiectul de hotarare privind Strategia de sanatate publica a municipiului Constanta 2022 2031 In temeiul prevederilor art. 7, alin. 4 al Legii nr. 52 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, pana la data de 16.03.2022, se pot trimite…

- O noua descindere la Primaria Iasi, ieri, intr-o cauza cu totul noua, fiind vorba de un dosar total diferit de cele patru cunoscute deja. Potrivit unor surse ale ZdI, in noul dosar ar fi vorba de un bloc construit in Tatarasi fara respectarea legii, despre care cotidianul nostru a scris in trecut, si…

- Doua firme focșanene au notificat Primaria municipiului asupra pagubelor pe care le vor avea in urma construirii drumurilor de acces catre noul Spital Județean. Planul Urbanistic Zonal (PUZ) al noului Spital Județean de Urgența din Focșani va fi discutat in prima ședința ordinara din acest an a Consiliului…

- Lucrarile pentru amenajarea noului magazin Kaufland din Tatarasi continua intr-un ritm alert, conform mai multor imagini primite la redactie de la cititor APIX.ro. Ieri, au fost montate si elemente de semnalistica, inclusiv panoul. Lucrarile la noul supermarket au inceput in luna martie 2021, cu unele…

- Iluminatul festiv din Iasi a fost aprins in aceasta seara. In zona centrala a orasului sunt cateva mii de persoane. Pe bulevardul „Stefan cel Mare" s-au format cozi la roata panoramica si la pista cu masinute. Municipalitatea a cumparat pentru aceasta iarna circa 700 de brazi in ghivece, care sunt ornati…

- Cele doua puncte mobile de vaccinare vor fi disponibile și astazi in intervalul orelor 10:00-18:00. Primaria municipiului Chișinau informeaza ca troleibuzul va fi in sectorul Ciocana, bd. Mircea cel Batran 32/Centrul Comercial ,,Kaufland” iar autobuzul se va deplasa la Vadul lui Voda, str. Ștefan cel…

- Cursurile de apa Nicolina si Vamasoia vor face obiectul unor proiecte de modernizare. In acest sens, Primaria va semna un acord cu Administratia Bazinala de Apa Prut-Barlad. In urma acestui protocol, municipalitatea va putea demara studiile tehnice pentru modernizarea cursurilor de apa din punct de…