- Jucatorii aflati la finalul perioadei contractuale cu ASU Politehnica au inceput sa semneze noi intelegeri cu clubul alb-violet. Bogdan Vasile, Ionut Coada si Alexandru Pop vor evolua si in urmatorul sezon pentru formatia sustinuta si financiar de suporteri. De asemenea cei trei pot semna ulterior pentru…

- „Baietii in ghete” s-au reunit astazi la Baza Sportiva nr. 2 a Politehnicii sub comanda antrenorului principal Octavian Benga. Sedintele de pregatire se desfasoara in concordanta cu noile cerinte ale autoritatilor, incepand cu data de 1 iulie, in privinta combaterii pandemiei. Astfel, lotul alb-violet…

- ASU Politehnica lanseaza o campanie inedita pentru un club de fotbal. Afectata la randul ei de pandemie, echipa alb-violeta ofera gratuit in noul sezon spatiu de publicitate pe sortul echipamentului, precum si alte facilitati, unei mici afaceri timisorene afectata grav de criza din aceasta primavara.…

- Conducerea Ripensiei se afla in tratative pentru numirea unui nou tehnician dupa plecarea lui Alexandru Pelici la Resita. Se pare ca cele mai mari sanse sa devina noul antrenor principal al ros-galbenilor le are Cosmin Petruescu, tehnician care s-a despartit de ASU Politehnica la inceputul sezonului…

- Suporterii alb-violeti au motive sa fie din nou cu ochii pe varianta virtuala a Politehnicii din B. Dupa duelurile inedite cu Rapid si suporterii Borussiei Monchengladbach, un reprezentant al „Baietilor in ghete” da piept lunea viitoare cu cel al unui club urias intalnit in urma cu mai bine de zece…

- Reluarea sezonului Ligii 2 nu a fost inca batuta in cuie iar FRF discuta inclusiv astazi cu reprezentantii cluburilor despre o solutie de reluare a campionatului dupa incheierea starii de urgenta. ASU Politehnica a publicat inaintea oricarei decizii cateva propuneri drastice in conditiile in care Romania…

- Jocul de FIFA online dintre suporterii alb-violeti si fanii Borussiei Monchengladbach a generat incasari peste asteptari. Pe langa 17.655 lei obtinuti prin vanzarea biletelor virtuale pentru eveniment, ASU Politehnica a obtinut inca 16.520 de lei din donatii si vanzarea de materiale promotionale. Banii…