Stiri pe aceeasi tema

- In localitati din judetele Salaj, Cluj, Bistrita-Nasaud, Mures si Sibiu si in zonele joase si depresionare din judetele Alba, Covasna, Brasov si Harghita se va semnala local ceata care determina scaderea vizibilitatii sub 200 m si izolat sub 100 m, informeaza ANM.Potrivit sursei citate, avertizarile…

- F.T. Aproximativ cinci mii de candidati s-au inscris pentru examenul de admitere la cele doua unitati de invatamant preuniversitar subordonate MAI, respectiv la Scoala de Agenti de Politie „Vasile Lascar” – Campina si Scoala de Agenti de Politie „Septimiu Muresan”, Cluj-Napoca, informeaza reprezentantii…

- Pentru a putea efectua lucrari specifice la sistemul de distributie, compania Delgaz Grid este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaze naturale miercuri, 26 octombrie, intre orele 10.00-14.00, la consumatorii din localitatile Rediu si Breazu. Compania solicita consumatorilor sa inchida toate…

- Hidrologii au emis, marți, doua avertizari Cod galben și portocaliu de viituri, valabile pana miercuri, pe rauri din 16 județe. Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) anunța scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anunțat ca, pe tronsonul kilometric 86 – 120 al autostrazii A1 București-Pitești, intre localitațile Teiu și Pitești, dar și pe sectorul de drum 295 – 238 al autostrazii A1 Sibiu – Deva, intre localitațile Cunța și Sibiu, traficul rutier…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, sambata, o atentionare Cod galben de inundatii, valabila pana duminica dimineata in 12 bazine hidrografice si pe raurile din Dobrogea, potrivit Agerpres.Potrivit prognozei, intre 10 septembrie, ora 12:00 - 11 septembrie, ora 9:00,…

- Lepedus Ildiko va fi prezenta pe simezele muzeului satmarean cu expoziția personala “Capsula timpului”. Artista s-a nascut la Targu Mureș unde a urmat cursurile Liceului de Arte, completandu-și apoi pregatirea la Academia de Arte “Ion Andreescu” din Cluj-Napoca, clasa profesorului Ioan Zbarciu. In prezent…