Un nou studiu OMS arată eșecul tratamentelor împotriva COVID-19 Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat, sambata, ca intrerupe testele clinice cu hidroxiclorochina impreuna cu combinatia Lopinavir-Ritonavir pentru pacientii COVID-19 spitalizati, dupa ce acestea nu au indicat pana in prezent o reducere a mortalitatii in cazul bolnavilor infectati cu noul coronavirus, informeaza Reuters, conform Agerpres. ”Aceste rezultate preliminare arata ca hidroxiclorochina si combinatia Lopinavir-Ritonavir […] The post Un nou studiu OMS arata eșecul tratamentelor impotriva COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

